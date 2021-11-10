10.11.2021

В октябре 2021 года Минский Комбинат силикатных изделий впервые наладил отгрузку на экспорт пенополистирольных теплоизоляционных плит. Всего за месяц на экспорт реализовано 485,5 м. куб. пенопласта на сумму более чем 17,8 тысячи евро.





В целом объемы производства в филиале за 9 месяцев выросли на 30% к уровню 2020 года, а объем реализации – на 36%.



Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" - впервые начало поставлять на экспорт пенополистирольные плиты.