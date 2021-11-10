Минский КСИ впервые поставил на экспорт пенополистирольные плиты
10.11.2021
Предприятие холдинга "Белорусская цементная компания" - филиал №3 "Минский комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" - впервые начало поставлять на экспорт пенополистирольные плиты.
В октябре 2021 года Минский Комбинат силикатных изделий впервые наладил отгрузку на экспорт пенополистирольных теплоизоляционных плит. Всего за месяц на экспорт реализовано 485,5 м. куб. пенопласта на сумму более чем 17,8 тысячи евро.
В целом объемы производства в филиале за 9 месяцев выросли на 30% к уровню 2020 года, а объем реализации – на 36%.
Последние новости рубрики
-
10.11.2021Минский КСИ впервые поставил на экспорт пенополистирольные плиты
-
09.11.2021Беларусь и Россия подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов
-
08.11.2021Первый энергоблок БелАЭС выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии
-
03.11.2021В Беларуси за 9 месяцев малых компаний стало меньше на 4,4 тыс.
-
02.11.2021Украина не будет импортировать электроэнергию из Беларуси с 1 ноября
-
02.11.2021Экспорт БМЗ за 9 месяцев вырос более чем на 50%
-
01.11.2021Минтруда рассказало о расчетной норме рабочего времени на 2022 год
-
25.10.2021Белорусская экономика замедлилась в 4 раза
-
25.10.2021В Минске пройдет выставка «Деревообработка-2021»
-
18.10.2021МАЗ, БелАЗ и Белаэронавигация через суд оспорят санкции ЕС
-
18.10.2021На «Нафтане» решили не допускать на завод тех, кто не соблюдает масочный режим
-
12.10.2021Пуск второго энергоблока на БелАЭС планируется в 2022 году
-
10.10.2021В Беларуси к середине 2022г. собираются ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах
-
28.09.2021За 2021 год Беларусь уже потеряла более 4000 малых компаний
-
23.09.2021Промышленная выставка пройдет в Минске с 28 по 30 сентября
Ноябрь 2021 | Октябрь 2021 | Сентябрь 2021 | Август 2021 | Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006