08.11.2021

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".





Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции с момента включения в объединенную энергосистему выработал 4,6 млрд кВт.ч электроэнергии, сообщил министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье."После включения первого энергоблока в сеть (это было 3 ноября 2020 года) общий объем производства электрической энергии составил 4,6 млрд кВт.ч. Это позволило заместить около 1,3 млрд куб.м природного газа. Ежедневно на атомной электростанции производится 28 млн кВт.ч электроэнергии - это примерно 25% от общего объема производства электрической энергии в стране", - отметил министр."С учетом ввода в эксплуатацию второго энергоблока или станции в целом, общий объем производства электрической энергии составит порядка 18,5 млрд кВт.ч в год со сроком службы, эксплуатации 60 лет с возможностью его продления до 100 лет с учетом существующей практики продления работы реакторных установок", - сказал Каранкевич."В следующем году планируется ввести второй энергоблок в эксплуатацию. До конца этого года планируется перейти к этапу физического пуска, это загрузка свежего ядерного топлива в активную зону на втором энергоблоке", - заявил глава Минэнерго.