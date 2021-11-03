В Беларуси за 9 месяцев малых компаний стало меньше на 4,4 тыс.
03.11.2021
В 2021 году активно убывает количество организаций малого бизнеса. При этом число средних бизнесов не увеличивается.
Для отнесения компании к той или иной группе чиновники используют критерий количества наемных работников. К малому бизнесу относят компании с персоналом от 1 до 100 человек включительно. Компании, в которых заняты от 1 до 15 человек, госорганы называют микроорганизациями, а бизнесы с персоналом 16-100 человек – малыми организациями. Средний бизнес по критериям чиновников имеет от 101 до 250 человек в найме.
В 2021 году количество средних бизнесов среди плательщиков налогов и сборов не выросло и осталось на уровне 2152 единицы. За 9 месяцев они внесли в бюджеты разных уровней 1,902 млрд BYN. Их доля в денежных поступлениях в казну составила 8%.
Количество малых и микроорганизаций упало за 9 месяцев со 102,2 до 97,8 тыс., то есть за 3 квартала казна лишилась около 4,4 тыс. плательщиков. Поскольку число средних бизнесов не выросло, большинство таких «исчезнувших» либо остановило активную деятельность, либо перешло в индивидуальные предприниматели.
Сокращения коснулись как малых организаций, так и микробизнесов. Количество первых за 9 месяцев снизилось с 11,3 до 10,9 тыс., вторых – с 90,9 до 86,9 тыс. Малые и микробизнесы исчезали во всех областях и в Минске. Нигде за январь-сентябрь 2021-го не было отмечено роста количества плательщиков. Например, по столице количество малых компаний упало с 4,2 до 4,1 тыс., микрокомпаний – с 37,3 до 35,4 тыс. Также малые и микробизнесы стали хуже наполнять госказну. Если за 9 месяцев 2020-го доля поступлений от таких компаний составила 26,1%, то за такой же отрезок в 2021 году – только 24,6%.
Поступления в бюджеты сильнее упали от малых компаний (16-100 человек) – с 17,6% до 16,2%. Удельный вес платежей от микрокомпаний (1-15 человек) тоже снизился, но не так весомо – с 8,5% до 8,4%.
Количество плательщиков среди малых бизнесов сокращается несколько лет кряду. Так, за 9 месяцев 2015-го число таких компаний упало со 114,7 до 112,3 тыс., за 9 месяцев 2016-го – со 111,1 до 109,7 тыс., за 9 месяцев 2017-го – со 110 до 109,4 тыс., за 9 месяцев 2018-го – со 110,1 до 105,5 тыс., за 9 месяцев 2019-го – со 104,8 до 104,1 тыс., за 9 месяцев 2020-го – со 104,5 до 102,5 тыс.
Если сравнивать данные на 1 октября 2015 и 2021 годов, то численность активных малых бизнесов уменьшилась на 14,5 тыс. единиц. Ясно, что это потенциально недополученные доходы бюджета, суммарный объем которых за годы исчисляется сотнями миллионов рублей.
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