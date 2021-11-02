02.11.2021

Импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет, сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.





"Импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 ноября не будет, Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта э/э из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии были отменены", - написал он в своем Телеграмм-канале в субботу.