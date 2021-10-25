25.10.2021

Статорганы провели первую оценку ВВП за 9 месяцев. Также чиновники уточнили результаты за 1 и 2 кварталы 2021 года. Теперь по официальным данным рост экономики за январь-март составляет 1,1%, за апрель-июнь – 5,8%.





Имея под рукой данные за 9 месяцев и за полугодие нетрудно вычислить показатели 3 квартала. По оперативной оценке, белорусская экономика после бурного роста во 2 квартале вернулась к низким темпам в июле-сентябре. Добавка к ВВП по сравнению с прошлым годом составила только 1,4% – это в 4 раза ниже, чем во 2 квартале. Рост экономики на 1,4% произошел к низкой базе 2020 года. В прошлом году ВВП за июль-сентябрь упал на 0,2% (по второй оценке статорганов). Отдельно за июль рост ВВП составил около 2,9%, но затем в августе и сентябре он замедлился до 0,5% и 0,7% соответственно. В этом торможении есть существенная заслуга сельского хозяйства.

Если в июле 2021-го производство продукции в сельском хозяйстве еще достигало уровня 2020 года, то в августе производство упало на 16,1%, а в сентябре – на 13,7%. Причем снижение в сентябре было показано к низкой базе прошлого года: за сентябрь 2020-го выпуск сельхозпродукции сократился на 4,9%.





Главной причиной спада в агросекторе стало уменьшение сбора сельхозкультур – зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей открытого грунта и сахарной свеклы. Аграрии объясняют недобор урожая неблагоприятными погодными условиями.





Продолжается падение показателей в строительстве. За период с августа 2020 года инвестиции в основной капитал выросли к сопоставимому месяцу базового года только в июне-2021. Инвестиции в основной капитал за сентябрь 2021-го обвалились на 9,1%, при этом строительно-монтажные работы просели на 12,7%, а затраты на машины и оборудование – на 3,6%. Здесь возможны два основных объяснения: либо у бизнеса нет денег на инвестиции, либо бизнес не спешит вкладывать в текущей обстановке.





Промышленное производство в сентябре выросло на 2,3% и это самый низкий прирост за месяц с декабря 2020 года. Сравните: еще в марте 2021-го выпуск в промышленности увеличивался на 11%, а в апреле – на 16,4%. Складские запасы в промышленности выросли как к отметке 1 января 2021 года, так и к уровню 1 октября 2020 года. К началу 4 квартала 2021-го они составили 5,148 млрд BYN против 5,057 млрд BYN годом ранее.





Перевозки грузов на транспорте за сентябрь упали к прошлому году на 5,9%, перевозки пассажиров – на 6,4%. В обоих случаях снижение также было в сентябре 2020 года. Это значит, что падение показателей идет второй год подряд.





Розничный товарооборот за сентябрь вырос на 1,7%. Однако сентябрь 2020-го был самым слабым месяцем второй половины прошлого года и по объему продаж товаров в деньгах, и по индексу товарооборота (падение на 0,3%). Значит и здесь сработал фактор низкой базы.