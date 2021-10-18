18.10.2021

Напомним, 21 июня 2021 года вступили в силу санкции ЕС против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Беларуси. Таким образом, в общей сложности под индивидуальными санкциями, введенными ЕС против Беларуси, теперь находятся 166 физлиц и 15 организаций.





Белорусские компании подали иски об отмене решений Совета Евросоюза, налагающих на них индивидуальные санкции. Информация об исках опубликована в официальном журнале ЕС, сообщает агентство Интерфакс-Запад.В качестве аргумента "МАЗ" и "БелАЗ" отмечают некорректное указание своего официального наименования в документах ЕС, что не позволяет идентифицировать указанное в решении Совета ЕС лицо. Так, в документах ЕС указано ОАО "МАЗ", а в иске говорится, что официальное наименование компании - ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз". "БелАЗ" также констатирует, что его официальное наименование не ОАО "БелАЗ", а ОАО "БЕЛАЗ" - Управляющая компания "Белазхолдинга".Госпредприятие "Белаэронавигация" в своем иске утверждает, что оспариваемые действия Совета ЕС не имеют фактического обоснования и настаивает на несоблюдении принципа соразмерности в связи с тем, что оспариваемые санкции рискуют поставить под угрозу обеспечение безопасности полетов в международной авиации.