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На «Нафтане» решили не допускать на завод тех, кто не соблюдает масочный режим

18.10.2021
На «Нафтане» сообщили, что не будут допускать на завод тех, кто не соблюдает масочный режим. Об этом сообщает корпоративное издание предприятия.

В обращении к работникам завода и иных организаций говорится об обязательном использовании средств защиты органов дыхания.

Кроме того, еще 5 октября руководство предприятия подготовило приказ «О предотвращении распространения COVID-19 и инфекционных заболеваний», согласно которому с 15 октября лица, не соблюдающие требования масочного режима, на территорию предприятия допускаться не будут.

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