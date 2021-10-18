10.10.2021

Министр добавил, что покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, граждане перечисляют деньги владельцу данного магазина, который зарегистрирован как субъект хозяйствования в другой стране. "И налоги платят в бюджет той страны. Товары, которые продаются в обычных магазинах, и там есть НДС, находятся не в одинаковой ситуации с теми, кто торгует таким образом", - отметил он.







Это предусмотрено проектом обновлённого Налогового кодекса, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов."Введение этого налога на добавленную стоимость (планируется, что мы к этому подойдем в середине следующего года) уравняет условия и подтолкнет к тому, чтобы те магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов здесь, в наш бюджет", - сказал Селиверстов в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.