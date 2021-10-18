За 2021 год Беларусь уже потеряла более 4000 малых компаний
28.09.2021
Официальная статистика фиксирует сокращение роли малого бизнеса в экономике. По всей стране исчезают некрупные организации. Раз в месяц чиновники обновляют информации о количестве компаний малого бизнеса в РБ.
По белорусской методике к малым организациям относятся компании, в которых работают от 16 до 100 человек. Микробизнес как юрлицо представлен компаниями с персоналом от 1 до 15 человек. Такая информация выступает хорошей альтернативой статистике по численности активных бизнесов. Статорганы делают замеры по активным бизнесам лишь раз за год. А вот данные по малому бизнесу максимально приближены к реальному времени. 2021 год продолжает негативную тенденцию кризисного 2020-го. С 1 января по 1 сентября количество организаций малого бизнеса сократилось более чем на 4 тысячи — со 102,2 до 98,1 тыс. единиц. Сравните динамику в 2020 году: за 8 месяцев количество малых компаний уменьшилось со 104,5 до 102,8 тыс. Выходит, что относительно трудного 2020-го темпы «растворения» малого бизнеса удвоились.
Падает и удельный вес поступлений от малых компаний в налоговую казну Беларуси. Если по итогам января—августа 2020-го он составлял 26,8%, то по итогам такого же периода в 2021-м — только 24,9%.
В 2021 году количество малых предприятий сократилось во всех областях и в Минске. По столице численность малого бизнеса за 8 месяцев снизилась с 41,5 до 39,6 тыс. компаний. С 1 января по 1 сентября количество малых организаций с занятостью 16–100 человек упало с 11,3 до 10,9 тыс. единиц, микроорганизаций с занятостью 1–15 человек — с 90,9 до 81,2 тыс. Доля малых компаний в общей налоговой кубышке уменьшилась с 18% до 16,4%, микрокомпаний — с 8,8% до 8,5%.
В 2021 году незаметен процесс укрупнения малых бизнесов — перехода компаний из малых в категорию средних. В Беларуси к среднему бизнесу относят организации с персоналом от 101 до 250 человек. С 1 января по 1 сентября количество средних бизнесов осталось на отметке в 2152 организаций. Можно сказать, что если некие малые компании и переходят в когорту средних, то в 2021 году это идет на фоне выпадения «старых» бизнесов. В итоге сальдо становится нулевым и количество средних предприятий не изменяется.
Убывание малых компаний наблюдается уже несколько лет подряд. На 1 сентября 2014-го в стране было 113,6 тыс. таких бизнесов, на ту же дату в 2015-м — 113,3 тыс., в 2016-м — 109,6 тыс., в 2017-м — 109,4 тыс., в 2018-м — 105,8 тыс., в 2019-м — 104,3 тыс. Данные на 1 сентября 2020—2021 гг. даны выше и они также отражают снижение.
banki24.by
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