23.09.2021

Выставка пройдет в столичном Футбольном манеже по адресу: просп. Победителей, 20/2, и будет работать с 10.00 до 18.00.





Белорусский промышленно-инновационный форум пройдет с 28 по 30 сентября в Минске, сообщили в УП "Экспофорум".Данный форум - это сочетание международных специализированных выставок "Техиннопром", "Профсварка", "Химия. Нефть и газ", на экспозиции которых будут представлены технологии и инновации в промышленности, а также насыщенная деловая программа. В частности, на панельной дискуссии форума будут обсуждаться новые горизонты производственной кооперации и импортозамещения Беларуси и России. Пройдет биржа субконтрактов в промышленности. На конференции "B2B-маркетинг: погружение в digital" можно будет узнать о рабочих инструментах на 2021-2022 годы. Стратегии инновационного сотрудничества науки и промышленности станут темой кооперационной биржи.Акцент форума традиционно базируется на современных новинках промышленной продукции, новых технологиях и развитии международных связей. Будут обсуждаться актуальные темы в сферах машиностроения, нефтехимии, сварочных и аддитивных технологиях, композитах и полимерах, а также средствах промышленной безопасности и инновационных научно-технических разработках.Кроме белорусских предприятий будут представлены обширные экспозиции предприятий из России и Ирана. Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта на форуме представит коллективный стенд восьми экспортно-ориентированных петербургских организаций, которые занимаются производством инновационного оборудования и решений: станков лазерной обработки, пружин, радиооборудования широкого спектра, водонагревателей, оборудования громкоговорящей связи, приборов визуального оповещения, услуг по рекультивации и прочих специализированных услуг по контролю над загрязнением окружающей среды, теплоизоляционных материалов. На коллективной экспозиции Волгоградской области среди прочего будут представлены аддитивные технологии и производство новейших 3D- и 5D-принтеров.Одна из компаний коллективной экспозиции Московской области, которая занимается решениями по автоматизации процесса сварки, на выставке представит самую популярную и востребованную модель сварочного робота CRP RH14-10-W. Роботы компании ориентированы на организации, чьи производственные процессы включают сварку, покраску, паллетирование, полировку, погрузо-разгрузочные работы, транспортировку и сортировку. Они призваны обеспечить повышение производительности предприятий, а также уменьшение их производственных затрат.Экспозицию выставки "Химия. Нефть и газ", помимо постоянных участников предприятий концерна "Белнефтехим", дополнит коллективная экспозиция организаций нефтегазовой отрасли из Оренбурга. Генеральный партнер этой выставки - Гомельский химический завод. Предприятие специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, средств защиты растений, а также продукции неорганического синтеза.Также в рамках Белорусского промышленно-инновационного форума - 2021 состоится 17-й конкурс сварщиков Беларуси. Традиционно актив конкурса составляют организации Минпрома, Минстройархитектуры, Минэнерго, Минобразования, МЖКХ, "Белнефтехима" и др.