Порядок оплаты за электро- и теплоснабжение посредством ЕРИП изменили

20.09.2021

Изменен порядок оплаты за электро- и теплоснабжение посредством АИС "Расчет" (ЕРИП) для жителей Минска и Минского района, сообщило РУП "Минскэнерго".



При совершении платежей за потребленную электрическую энергию необходимо последовательно выбирать следующие вкладки:



для Минска:



Система "Расчет" (ЕРИП)

Коммунальные платежи

Электро-, теплоснабжение

Минск

Минское отделение

Электроэнергия (физлица)

Ввести номер абонента (лицевой счет)

Ввести показания прибора учета, за которые производится оплата

Внимательно проверить ФИО, адрес, период, за который совершается платеж, прочие детали выставленного требования к оплате

Совершить платеж



для Минского района:



Система "Расчет" (ЕРИП)

Коммунальные платежи

Электро-, теплоснабжение

Минская область

Минский район

Отделение Минского района

Электроэнергия (физлица)

Ввести номер абонента (лицевой счет)

Ввести показания прибора учета, за которые производится оплата

Внимательно проверить ФИО, адрес, период, за который совершается платеж, прочие детали выставленного требования к оплате

Совершить платеж



При совершении платежей за потребленную тепловую энергию жителям г. Минска необходимо последовательно выбрать следующие вкладки:



Система "Расчет" (ЕРИП)

Коммунальные платежи

Электро-, теплоснабжение

Минск

Минское отделение

Теплоснабжение (физлица)

Ввести номер договора

Внести сумму оплаты

Совершить платеж