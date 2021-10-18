На Светлогорском ЦКК произвели продукции на более 220,9 млн рублей

06.09.2021

Наибольший удельный вес в общем объеме производства - 77,9% - занимает сульфатная беленая целлюлоза. Около 70% всей произведенной за 6 месяцев продукции ушло на экспорт. Темп роста экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2020 года в целом по ОАО составил 109,1%.



По итогам полугодия удалось увеличить уровень рентабельности до 27,6%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 23,9%.