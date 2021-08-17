17.08.2021





Это предусмотрено постановлением Совета министров от 14 августа №463, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.Совмин поручил Государственному комитету по науке и технологиям направить в 2021 году на реализацию инновационного проекта "Организация производства современного металлорежущего и вспомогательного инструмента с внедрением инновационных технологических процессов", осуществляемого открытым акционерным обществом "Оршанский инструментальный завод", средства республиканского централизованного инновационного фонда в сумме Br10 млн", говорится в документе.Постановление вступает в силу после его официального опубликования.