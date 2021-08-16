16.08.2021

Напомним, месяц назад Белстат перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью, нефтепродуктами, калийными удобрениями и продукцией машиностроения. Эти отрасли попали под санкции Евросоюза и США.















С 13 августа единый портал электронных услуг приостановил предоставление данных таможенной статистики внешней торговли.Соответствующее решение принял Государственный таможенный комитет. Официальные причины этого решения не указаны.