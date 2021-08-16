Таможенная статистика внешней торговли больше не публикуется
16.08.2021
С 13 августа единый портал электронных услуг приостановил предоставление данных таможенной статистики внешней торговли.
Соответствующее решение принял Государственный таможенный комитет. Официальные причины этого решения не указаны.
Соответствующее решение принял Государственный таможенный комитет. Официальные причины этого решения не указаны.
Напомним, месяц назад Белстат перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью, нефтепродуктами, калийными удобрениями и продукцией машиностроения. Эти отрасли попали под санкции Евросоюза и США.
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