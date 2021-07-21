Со всех коммерческих посылок в Евросоюз будет взиматься НДС
21.07.2021
В Евросоюзе изменился порядок сбора налога на добавленную стоимость для коммерческих отправлений (продажи товаров) из других стран, говорится в сообщении на сайте "Белпочты" в среду.
С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи.
Для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.
Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно.
В настоящее время РУП "Белпочта" дорабатывает программное обеспечение и интернет-портал, чтобы предоставить возможность при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.
С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи.
При пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, стоимость которых не превышает 45 евро, НДС не взимается. "Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро будут начисляться таможенные платежи.
Для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.
Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно.
В настоящее время РУП "Белпочта" дорабатывает программное обеспечение и интернет-портал, чтобы предоставить возможность при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.
Последние новости рубрики
-
21.07.2021Китайская компания собирается инвестировать в белорусскую деревообработку
-
21.07.2021Со всех коммерческих посылок в Евросоюз будет взиматься НДС
-
15.07.2021Нацбанк повышает ставку рефинансирования
-
14.07.2021Сморгонский бетон будут поставлять в Румынию
-
07.07.2021ЗВР Беларуси в I полугодии снизились на 0,8%, в июне сократились на 4,6%
-
06.07.2021Условия выплаты по чекам Tax Free компании Global Blue в Беларуси изменились
-
28.06.2021Беларусь договорилась с Казахстаном о поставках нефти
-
23.06.2021В промышленности РБ образовались рекордные долги
-
21.06.2021Восемь белорусских предприятий попали в санкционный список ЕС
-
16.06.2021ЕС введет санкции против 7 белорусских компаний и 78 человек
-
16.06.2021Сильнее всего за последние 12 месяцев в Беларуси подорожали товары критического импорта
-
15.06.2021Нацбанк запустил портал регистрации валютных договоров
-
15.06.2021Таможня получит доступ к данным о банковских счетах белорусов
-
08.06.2021В США открыли новый способ получения электричества
-
25.05.2021Котировки белорусских евробондов обвалились после инцидента с самолетом Ryanair
Июль 2021 | Июнь 2021 | Май 2021 | Апрель 2021 | Март 2021 | Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006