21.07.2021





При пересылке товаров для личного пользования получателя и его семьи, стоимость которых не превышает 45 евро, НДС не взимается. "Однако, если стоимость вложения некоммерческих отправлений свыше 45 евро будут начисляться таможенные платежи.

В Евросоюзе изменился порядок сбора налога на добавленную стоимость для коммерческих отправлений (продажи товаров) из других стран, говорится в сообщении на сайте "Белпочты" в среду.С 1 июля 2021 года внесены изменения в порядок сбора налога на добавленную стоимость (НДС) при трансграничной торговле в Европейском Союзе, применимого к электронной коммерции. Таким образом, со всех коммерческих посылок вне зависимости от стоимости пересылаемого вложения взимается НДС, на вложения стоимостью свыше 150 евро дополнительно взимаются таможенные платежи.Для сокращения сроков пересылки международных почтовых отправлений сотрудники объектов почтовой связи составляют таможенные декларации в электронном виде для последующей передачи их в страну назначения.Для освобождения своих получателей, проживающих в странах ЕС, от уплаты НДС интернет-магазины могут зарегистрироваться в системе IOSS (Единый магазин импорта) и уплачивать НДС самостоятельно.В настоящее время РУП "Белпочта" дорабатывает программное обеспечение и интернет-портал, чтобы предоставить возможность при оформлении электронной таможенной декларации указывать регистрационный номер отправителя (интернет-магазина), зарегистрированного в IOSS, для пересылки товаров электронной коммерции, импортируемых в ЕС.