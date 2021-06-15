15.06.2021

Постановление вступает в силу 1 июля 2021 года.





По запросам таможенников банки будут сообщать сведения о сделках, операциях без открытия счёта, об имуществе, находящемся на хранении в банке. Соответствующие нормы содержатся в постановлении Государственного таможенного комитета и правления Нацбанка от 25 мая 2021 г. № 13/136.Кроме этого будет предоставляться информация о интересующих таможню сделках.Таким образом, всю финансовую информацию которую знает о гражданине банк, будет знать и таможня.Сообщается, что информация из банков в таможню будет передаваться в течение трёх рабочих дней после получения запроса.