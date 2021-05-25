25.05.2021

Размещением евробондов власти занимаются для привлечения средств, которые направляются на рефинансирование платежей по госдолгу. Начиная с 2012 года Беларусь должна выплачивать в год по госдолгу более 3 млрд долларов. Пиковые выплаты Беларуси по госдолгу, согласно данным Минфина, продлятся как минимум до 2026 года.





Стоимость белорусских еврооблигаций, которые торгуются на вторичном рынке, резко снизилась за последние сутки, свидетельствуют данные Франкфуртской фондовой биржи.Так, цена еврооблигаций «Беларусь-2031» (с погашением в 2031 году) снизилась на вторичном рынке евробондов на этой неделе с 93,76% от номинала до 91,13% от номинала.Цена евробондов «Беларусь-2030» упала с 93,26% до 91,66% от номинала, евробондов «Беларусь-2027» – с 103,71% до 100,55% от номинала, облигаций «Беларусь-2026» – с 96,626% до 94,795% от номинала.Таким образом, за последние сутки резко снизились котировки всех выпусков белорусских евробондов, которые находятся в обращении.Как сообщалось, в июне 2020 года белорусские власти разместили среди западных инвесторов два новых выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долларов.Евробонды «Беларусь-2026» на 500 млн долларов размещены на срок 5,7 года (с погашением в феврале 2026 года) под ставку 5,875% годовых. Облигации «Беларусь-2031» на 750 млн долларов размещены на срок 10,7 года (с погашением в феврале 2031 года) под ставку 6,378% годовых. Облигации размещены по цене 100% от номинальной стоимости.По данным Минфина, около 97% еврооблигаций Беларуси приобретено крупными западными управляющими компаниями и инвестиционными фондами.