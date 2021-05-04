Внутренний госдолг Беларуси побил рекорд всех времен
04.05.2021
Обновлена информация о состоянии белорусского госдолга. По состоянию на 1 апреля 2021 года внутренний госдолг составил 11,763 млрд BYN и это максимальное значение за период публикации данных по этому показателю. Предыдущий рекорд по внутреннему госдолгу продержался всего месяц.
Белорусский госдолг сильно валютизирован. Практически весь внешний госдолг номинирован не в белорусских рублях. Доля рублевой компоненты во внутреннем госдолге также низка — около 11,8% на 1 апреля. Поэтому ослабление белорусского рубля к доллару, евро, юаню или российскому рублю автоматически ведет к увеличению госдолга в «зайчиковом» компоненте. В апреле белорусский рубль несколько укрепился к части валют. В связи с этим рекорд по сумме долга на 1 мая вряд ли будет побит. Зато продолжение девальвации открывает дорогу к побитию старых рекордов.
Внутренний госдолг в случае Беларуси синонимичен выпускам облигаций Минфина. На 1 апреля обязательства по этим выпускам составляли 2,714 млрд USD, 1,030 млрд EUR, 147,4 млн RUB и 1,380 млрд BYN.
Внешний госдолг Минфин дает в долларовом эквиваленте. К 1 апреля он достиг 18,123 млрд USD. Для сравнения: на 1 апреля 2014 года — 12,131 млрд USD. Получается, что за 7 лет внешний госдолг вырос почти в полтора раза. По сравнению с ВВП Беларуси внешний госдолг составил 30,4%, внутренний — 7,5%.
Таким образом, госдолг в национальном определении составил 37,9% от ВВП страны. Годом ранее (1 апреля 2020-го) соотношения госдолга и ВВП были более благоприятными для властей — 25,5% и 6,3%. А на 1 апреля 2014-го внешний госдолг был равен 15,8% ВВП, внутренний — 5%.
Ухудшение показателей связано с девальвацией белорусского рубля и сильной валютизацией госдолга. После череды кризисов белорусская экономика до сих пор далека от образца 2014 года. Тогда ВВП составил 78,9 млрд USD в эквиваленте. За 2020 год ВВП Беларуси составил 60,4 млрд USD, а по итогам 2021 года по официальному прогнозу может достичь 61,7 млрд USD. Очевидно, что до отметки 2014 года еще очень далеко. По белорусской методике в госдолг не включают государственные гарантии. Однако это делают международные организации типа МВФ, Всемирного банка и ЕАБР. С учетом гарантий госдолг Беларуси на 1 апреля составил 67,4 млрд BYN, или 43,1% от ВВП.
banki24.by
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