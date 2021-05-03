Россия стремительно захватывает белорусский рынок
03.05.2021
Дыра во внешней торговле белорусов с РФ растет как на дрожжах. Сотрудничество со странами вне СНГ, наоборот, быстро сжимается.
Статистика по внешней торговле товарами выходит с задержкой по отношению к данным по производству. Сегодня самая актуальная информация по экспорту и импорту относится к периоду январь—март 2021 года. В 2021 году доля России во внешней торговле постоянно увеличивается. Это происходит из-за резкого подъема импорта из соседней страны. За 1 квартал экспорт товаров Беларуси в Россию увеличился на 8,3%, а вот импорт из РФ подскочил аж на 32,7%. Из-за опережающего роста импорта кратно выросло отрицательное сальдо внешней торговли. Если в 2020 году оно составляло минус 447 млн USD, то за 3 месяца 2021-го опустилось до минус 1,373 млрд USD.
Значительный рост импорта привел к увеличению дисбалансов во внешней торговле с Россией. За январь—март 2020 года на каждые 100 USD импорта из РФ приходилось 87,7 USD экспорта в Россию, а в январе—марте 2021-го — только 71,5 USD. Дисбаланс в торговле с РФ последовательно ухудшается в течение 2021 года. В январе на 100 USD импорта из России приходилось 74,5 USD белорусского экспорта, в феврале — 71,9 USD, в марте — 69,1 USD.
Ничуть не лучше абсолютные показатели с темпами роста импорта. За январь импорт из России составил 1,352 млрд USD, за февраль — 1,555 млрд USD, за март — 1,914 млрд USD. Темпы прироста импорта тоже идут по нарастающей: январь — +23,2%, февраль — +25,8%, март — +47,4%. В результате сальдо торговли с Россией ухудшается каждый месяц. В январе это было минус 345 млн USD, в феврале — минус 437 млн USD, в марте — минус 591 млн USD. Для сравнения: в марте 2020 года негативное сальдо по РФ было равно минус 161 млн USD.
Доля России в товарной торговле Беларуси выросла c 47,7% по итогам 1 квартала 2020-го до 48,7% в 1 квартале 2021-го. А вот товарные потоки с регионом вне СНГ обмелели: доля в 2020-м составила 41,5%, а в 2021-м откатилась на 40,5%. Заметно, что значимость РФ увеличилась ровно на столько процентных пунктов, на сколько упала доля стран вне СНГ.
С чем связаны все эти события? Во-первых, это эффект от подорожания нефти. По данным Минфина РФ, средняя цена нефти Urals в 1 квартале выросла к 2020 году на 24,1%. Также в 2021 году существенно увеличились поставки российской нефти в физическом выражении. Во-вторых, по данным о розничном товарообороте видно, что импорт вытесняет с полок белорусские товары. В силу величины потоков товары из РБ проигрывают конкурентную борьбу прежде всего дешевому и качественному импорту из России.
banki24.by
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