У флагманов Беларуси накопились миллионные дефициты оборотки
27.04.2021
Собственные оборотные средства — это кровеносная система предприятия. Если они вымыты, то бизнесу приходится залезать в большие долги.
По состоянию на начало 2021 года власти насчитали 26,8 млрд BYN собственных оборотных средств у крупных и средних предприятий страны. Эти ресурсы были распределены крайне неравномерно в географическом отношении. Например, по Минску собственная оборотка на 1 января составила без малого 15 млрд BYN. Такая концентрация оборотки в столице неслучайна. Ведь именно в Минске зарегистрировано большое количество управляющих структур организаций, которые имеют сеть отделений или филиалов по всей Беларуси. По факту бизнес идет в разных местах, но учет показывает центр формирования прибыли.
Еще 4,8 млрд BYN собственной оборотки имел флагманы Минской области, 3,1 млрд BYN — Брестской и 2,8 млрд BYN — Гродненской. Порядка 898 млн BYN собственной оборотки нашлось у предприятий Могилевской области, 708 млн BYN — у Витебской. А вот у флагманов Гомельской области собственная оборотка оказалась ниже нуля — минус 524 млн BYN.
Отрицательная оборотка по региону это серьезная вещь. Обычно это значит, что у некоторых валообразующих компаний вымыты собственные оборотные средства и замещены заемными ресурсами. Ситуация с негативной собственной обороткой часто наблюдается у предприятий, которые прошли через модернизацию или находятся в ней. Долговое бремя у них велико, а выручка недостаточна, чтобы полностью компенсировать отток ресурсов на погашение обязательств. В итоге бизнесу приходится залезать в новые долги, чтобы погашать старые. Если проще, то предприятия берут кредиты и займы на пополнение оборотных средств, так как собственных уже нет или не хватает.
Дефицит оборотки хорошо заметен по некоторым отраслям экономики. Так, на 1 января в деревообработке и целлюлозно-бумажной отрасли собственная оборотка упала до минус 863 млн BYN, в нефтепереработке — до минус 1,447 млрд BYN, в металлургии — до минус 2,169 млрд BYN, на воздушном транспорте — до минус 109 млн BYN. В целом к началу 2021 года около 26,5% флагманов Беларуси не имели собственных оборотных средств, а еще 9,1% имели обеспеченность ими ниже норматива. Иными словами, свыше трети валообразующих компаний были в той или иной мере обескровлены и были вынуждены привлекать оборотку извне.
Худшее положение отмечалось в Минской и Могилевской областях. В Минской области чиновники насчитали 32,9% флагманов без оборотки и 10,9% с дефицитом, в Могилевской — 33,9% и 10,1% соответственно. По Минску 24,3% флагманов не имели собственной оборотки и 8,3% имели, но ниже норматива. В промышленности Беларуси эти показатели составили 26,2% и 10,8%, в сельском хозяйстве — 21% и 9,7%, в строительстве — 29,6% и 9,3%, в торговле — 39,3% и 11,5%, на транспорте — 29,8% и 10,3%.
banki24.by
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