На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока
19.04.2021
19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси
В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.
До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.
До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.
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