На БелАЭС доставили ядерное топливо для второго энергоблока

19.04.2021

19 апреля на площадку БелАЭС прибыл состав с тепловыделяющими сборками со свежим ядерным топливом для второго энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго Беларуси



В соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком - АО ИК «АСЭ» - обеспечат приемку топлива, а также проведение его входного контроля.



До начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока тепловыделяющие сборки будут храниться в хранилище свежего ядерного топлива.