Немецкая компания Helm AG приостановила сотрудничество с «Гродно Азот»

14.04.2021

Немецкий дистрибьютор химической продукции Helm AG приостанавливает сотрудничество с «Гродно Азот» из-за нарушений прав сотрудников белорусского предприятия, сообщил стачком «Гродно Азот» со ссылкой на письмо немецкой компании.



«После нашего уведомления о фактах нарушений, которые происходят на предприятии Helm AG, покупатель 10% годового объема продукции Гродно Азот, на данный момент воздерживается от сотрудничества», - отмечается в сообщении.



«В будущем будет дана оценка возможности сотрудничества с Азотом, только после проверки условий охраны труда на предприятии», - сообщили в стачкоме.



Компания Helm AG – немецкий дистрибьютор химической продукции, базирующийся в Гамбурге. Один из ведущих мировых производителей медицинских товаров и сырья для фармацевтической промышленности. Helm AG имеет более 100 филиалов и дочерних компаний примерно в 30 странах Европы, Северной и Южной Америке, Азии и Африки.