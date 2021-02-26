У БМЗ снизилась выручка
26.02.2021
Доходы ОАО "Белорусский металлургический завод" (БМЗ) в 2020 году составили Br2 млрд 704,3 млн против Br2 млрд 912,7 млн годом ранее, сообщается в опубликованной предприятием отчетности по нацстандартам бухучета.
Таким образом, выручка БМЗ в минувшем году сократилась на 7,2%.
Себестоимость продукции снизилась на 9,3% - до Br2,49 млрд. В результате валовая прибыль увеличилась на 27% - до Br213,3 млн.
Согласно отчетности, прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила Br3,27 млн против убытка в Br75 млн в 2019 году. Убыток от текущей деятельности уменьшился в 2,8 раза - до Br35,93 млн. Прибыль от инвестиционной, финансовой деятельности составила Br36,06 млн, тогда как в 2019 году был получен убыток в сумме Br57,27 млн.
Чистая прибыль БМЗ по итогам минувшего года достигла Br36 тыс. против чистого убытка в Br159,2 млн в 2019 году. Совокупная прибыль (с учетом прочих операций, которые не включены в чистую прибыль) составила Br1,83 млн против совокупного убытка в Br161,4 млн годом ранее.
Краткосрочные обязательства компании на конец 2020 года составили Br3,85 млрд, увеличившись за год на 43,7%. В том числе сумма привлеченных предприятием краткосрочных кредитов и займов выросла на 37,8% - до Br1,53 млрд, увеличившись на При этом краткосрочная часть долгосрочных обязательств выросла за минувший год в 3,5 раза до Br1,07 млрд.
Стоимость основных средств БМЗ на конец 2020 года составила Br2,75 млрд (рост на 6,6%).
В материалах компании сообщается, что дивиденды за 2020 год не начислялись. Часть прибыли на принадлежащие государству акции (помимо дивидендов), подлежащая перечислению в республиканский бюджет, за 2020 год "в связи с отсутствием базы для начисления дивидендов, не начисляется и не перечисляется".
Ранее БМЗ отмечал, что "как крупный экспортер ощутил на себе влияние коронавируса на мировую экономику", при этом "больнее всего пандемия ударила по метизному производству, в частности по реализации такой дорогостоящей продукции как металлокорд". Завод пояснял, что из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы ее закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты".
Таким образом, выручка БМЗ в минувшем году сократилась на 7,2%.
Себестоимость продукции снизилась на 9,3% - до Br2,49 млрд. В результате валовая прибыль увеличилась на 27% - до Br213,3 млн.
Согласно отчетности, прибыль от реализации товаров, работ и услуг составила Br3,27 млн против убытка в Br75 млн в 2019 году. Убыток от текущей деятельности уменьшился в 2,8 раза - до Br35,93 млн. Прибыль от инвестиционной, финансовой деятельности составила Br36,06 млн, тогда как в 2019 году был получен убыток в сумме Br57,27 млн.
Чистая прибыль БМЗ по итогам минувшего года достигла Br36 тыс. против чистого убытка в Br159,2 млн в 2019 году. Совокупная прибыль (с учетом прочих операций, которые не включены в чистую прибыль) составила Br1,83 млн против совокупного убытка в Br161,4 млн годом ранее.
Краткосрочные обязательства компании на конец 2020 года составили Br3,85 млрд, увеличившись за год на 43,7%. В том числе сумма привлеченных предприятием краткосрочных кредитов и займов выросла на 37,8% - до Br1,53 млрд, увеличившись на При этом краткосрочная часть долгосрочных обязательств выросла за минувший год в 3,5 раза до Br1,07 млрд.
Стоимость основных средств БМЗ на конец 2020 года составила Br2,75 млрд (рост на 6,6%).
В материалах компании сообщается, что дивиденды за 2020 год не начислялись. Часть прибыли на принадлежащие государству акции (помимо дивидендов), подлежащая перечислению в республиканский бюджет, за 2020 год "в связи с отсутствием базы для начисления дивидендов, не начисляется и не перечисляется".
Ранее БМЗ отмечал, что "как крупный экспортер ощутил на себе влияние коронавируса на мировую экономику", при этом "больнее всего пандемия ударила по метизному производству, в частности по реализации такой дорогостоящей продукции как металлокорд". Завод пояснял, что из-за карантинных мероприятий многие европейские потребители либо заметно снизили объемы ее закупки, либо поставили на паузу имеющиеся контракты".
Летом 2020 года БМЗ посетил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, который констатировал высокую закредитованность предприятия и пообещал господдержку. "На предприятии сложились долги в силу того, что многие проекты пока себя не оправдали экономически. Изменилась рыночная конъюнктура и мировые цены, не хватает сил, чтобы рассчитываться по части обязательств. Поэтому мы решали: где можно оптимизировать затраты, где изыскать резервы, выполнить все поручения президента по БМЗ, - отмечал он. - Был принят ряд решений по реструктуризации задолженностей. Это нормальный процесс, а не чрезвычайный. Государство не может уйти от поддержки БМЗ".
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