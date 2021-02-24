Украина планирует отсоединиться от электросети с Белорусью и РФ до конца 2023 года
24.02.2021
Украина планирует отсоединиться от электросети с Беларусью и Россей до конца 2023 года, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал Кулеба в Киеве на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Кулеба указал, что это будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы.
В свою очередь, Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ на рынок Украины, что поможет развивать белорусскую АЭС.
"С советских времен украинская электросеть является частью единой сети, которая включает Беларусь и Россию. Но мы хотим "отрезаться" от этой сети и сделать украинскую электросеть интегрированной частью европейской сети. Мы планируем это сделать до конца 2023 года. После этого любые перетоки электроэнергии из Беларуси станут физически невозможными", - сказал Кулеба в Киеве на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.
Кулеба указал, что это будет способствовать энергетической безопасности Украины и Европы.
В свою очередь, Ландсбергис выразил обеспокоенность тем, что белорусская электроэнергия имеет доступ на рынок Украины, что поможет развивать белорусскую АЭС.
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