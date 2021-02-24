В Беларуси заморозили цены на некоторые товары и лекарства
24.02.2021
Согласно постановлению Совмина от 23 февраля № 100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости» юрлицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям в течение пяти дней запрещено повышать цены на ряд товаров. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу.
Требование касается как производителей и импортеров продукции, так и субъектов хозяйствования, занимающихся их реализацией на внутреннем рынке.
В соответствии с решением правительства, предписано «не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года, а в случае отсутствия товаров на эту дату — на предыдущую дату (без учета снижения цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей)».
С марта изменение цен на «социально значимые товары первой необходимости» не может превышать 0,2% в месяц.
Повышение цен выше этого предела допускается по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Госорганам и концернам поручено принять «меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями».
Их руководители должны принять «системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров».
МАРТ и Минздрав, согласно документу, должны при необходимости скорректировать ассортиментных перечней товаров и перечней лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках.
Всего в утвержденном перечне социально значимых товаров 62 позиции, 57 из которых относятся к продуктам питания, пять — к средствам гигиены и хозяйственным товарам. Также цены запрещено повышать на 50 наименований лекарственных препаратов отечественного производства или расфасовки.
По данным Белстата, в январе потребительские цены выросли на 1,1% при официальном годовом прогнозе 5%. При этом в годовом измерении (январь 2021 года к январю 2020 года) инфляция составила 7,7%.
В январе по отношению к декабрю цены на продовольственные товары выросли на 1,5% (за 12 месяцев — на 6,6%), на непродовольственные — на 1,3% (8,7%), на услуги — на 0,3% (8%).
Виноград, свекла и бананы оказались лидерами по удорожанию среди продовольственных товаров. Стоимость винограда выросла за месяц на 23,1%, свеклы — на 13%, бананов — на 11,6%. Более чем на 10% подорожали также морковь (10,9%), соленая сельдь (10,4%), репчатый лук (10,4%) и маргарин (10,01%).
Лидерами по удорожанию среди непродовольственных товаров стали ежедневные газеты (на 7,8%), письменные и компьютерные столы (на 6,8%), а также женские модельные туфли (на 6,7%), среди услуг — сжиженный газ (на 14,7%), правовые услуги и госпошлины за совершение административных процедур (на 7,4%).
В МАРТ и Нацбанке ускорение инфляции объяснили отменой льгот по НДС на ряд товаров, в том числе лекарственные препараты. Аналогичного мнения придерживаются аналитики Евразийского банка развития.
Требование касается как производителей и импортеров продукции, так и субъектов хозяйствования, занимающихся их реализацией на внутреннем рынке.
В соответствии с решением правительства, предписано «не допускать повышения цен с даты вступления в силу настоящего постановления по 28 февраля 2021 года по сравнению с ценами, действовавшими на 24 февраля 2021 года, а в случае отсутствия товаров на эту дату — на предыдущую дату (без учета снижения цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей)».
С марта изменение цен на «социально значимые товары первой необходимости» не может превышать 0,2% в месяц.
Повышение цен выше этого предела допускается по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине.
Госорганам и концернам поручено принять «меры по выполнению настоящего постановления и обеспечить поставки в торговые объекты и аптеки под потребность внутреннего рынка продукции, производимой подчиненными организациями».
Их руководители должны принять «системные меры по анализу и мониторингу цен по всей цепочке их формирования (установления), издать локальные правовые акты об организации работы по стабилизации цен с установлением четкой системы контроля и оценки работы кадров».
МАРТ и Минздрав, согласно документу, должны при необходимости скорректировать ассортиментных перечней товаров и перечней лекарственных средств, обязательных для наличия в аптеках.
Всего в утвержденном перечне социально значимых товаров 62 позиции, 57 из которых относятся к продуктам питания, пять — к средствам гигиены и хозяйственным товарам. Также цены запрещено повышать на 50 наименований лекарственных препаратов отечественного производства или расфасовки.
По данным Белстата, в январе потребительские цены выросли на 1,1% при официальном годовом прогнозе 5%. При этом в годовом измерении (январь 2021 года к январю 2020 года) инфляция составила 7,7%.
В январе по отношению к декабрю цены на продовольственные товары выросли на 1,5% (за 12 месяцев — на 6,6%), на непродовольственные — на 1,3% (8,7%), на услуги — на 0,3% (8%).
Виноград, свекла и бананы оказались лидерами по удорожанию среди продовольственных товаров. Стоимость винограда выросла за месяц на 23,1%, свеклы — на 13%, бананов — на 11,6%. Более чем на 10% подорожали также морковь (10,9%), соленая сельдь (10,4%), репчатый лук (10,4%) и маргарин (10,01%).
Лидерами по удорожанию среди непродовольственных товаров стали ежедневные газеты (на 7,8%), письменные и компьютерные столы (на 6,8%), а также женские модельные туфли (на 6,7%), среди услуг — сжиженный газ (на 14,7%), правовые услуги и госпошлины за совершение административных процедур (на 7,4%).
В МАРТ и Нацбанке ускорение инфляции объяснили отменой льгот по НДС на ряд товаров, в том числе лекарственные препараты. Аналогичного мнения придерживаются аналитики Евразийского банка развития.
В 2020 году инфляция составила 7,4% при официальном прогнозе 5% (в январе — 0,9%). В 2021 году правительство прогнозирует инфляцию не выше 5%.
Последние новости рубрики
-
24.02.2021Еврокомиссия поддерживает Литву в деле блокировки поставок электроэнергии с БелАЭС в Европу
-
24.02.2021Украина планирует отсоединиться от электросети с Белорусью и РФ до конца 2023 года
-
24.02.2021В Беларуси заморозили цены на некоторые товары и лекарства
-
18.02.2021Акции ОАО «Завод Этон» выставлены на продажу
-
18.02.2021Новые производства топливных гранул откроются в 2021 году
-
17.02.2021Производство картона в Добруше может стартовать в апреле
-
17.02.2021Решение по ставке рефинансирования пока не принято
-
16.02.2021Банки Германии через ЕАБР профинансируют Минскэнерго на 101 млн евро под контракт с Siemens
-
15.02.2021Подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов из Беларуси через порты РФ отложено
-
10.02.2021Число работников в промышленности и сельском хозяйстве Беларуси будет сокращаться
-
10.02.2021Литва: Беларусь не выполнила 21 из 29 рекомендаций по БелАЭС
-
09.02.2021Комиссия из Европы прибыла в Островец на БелАЭС
-
09.02.2021Курс биткоина летит вверх
-
03.02.2021Задержан бывший премьер-министр Сергей Румас? Что говорят в КГБ?
-
03.02.2021С февраля Беларусь не будет поставлять нефтепродукты через Клайпеду
Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006