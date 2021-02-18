Акции ОАО «Завод Этон» выставлены на продажу
18.02.2021
Пакет акций ОАО "Завод Этон", принадлежащих Выитебской области, выставлен на продажу в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
На торги 19 марта 2021 года выставлена полностью доля государства (17,61%, или 658 акций) в уставном фонде ОАО "Завод Этон". Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2020 года, составляет почти Br245 тыс. Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг из списка, размещенного на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе Br9,3 тыс. на проведение независимой оценки акций.
ОАО "Завод Этон" включено в перечень акционерных обществ, ценные бумаги которых принадлежат Витебской области и которые определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2021 году. Реализация активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты Комитета государственного имущества Витебского облисполкома.
Завод "Этон" создан в 1975 году в городе Новолукомль (Чашникский район) как филиал витебского завода "Эвистор". Уже в 1976-м преобразован в самостоятельное предприятие в составе ГНПО "Планар" Министерства электронной промышленности. До 1992 года продукция оборонного профиля составляла до 70% общего объема производства. С 1994 года завод освоил выпуск широкого спектра энергосберегающего оборудования для автоматизированных тепловых пунктов. В 1996 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Основным собственником общества является трудовой коллектив, на долю физических лиц приходится свыше 68% уставного фонда ОАО.
Сегодня помимо продукции электротехнического назначения в производственном портфеле "Этона" также сантехнические изделия (шаровые краны, фильтры, обратные клапаны). Кроме того, общество занимается монтажом приборов группового регулирования и учета тепла и горячего водоснабжения. Основными потребителями энергосберегающей продукции являются предприятия ЖКХ.
Согласно информационному меморандуму, размещенному на сайте комитета "Витебскоблимущество", по итогам 2019 года выручка предприятия составила около Br4,2 млн, что почти на 24% меньше, чем годом ранее. Завод завершил 2019-й с убытком, тогда как в 2018-м сработал с положительным финансовым результатом.
На торги 19 марта 2021 года выставлена полностью доля государства (17,61%, или 658 акций) в уставном фонде ОАО "Завод Этон". Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2020 года, составляет почти Br245 тыс. Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг из списка, размещенного на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе Br9,3 тыс. на проведение независимой оценки акций.
ОАО "Завод Этон" включено в перечень акционерных обществ, ценные бумаги которых принадлежат Витебской области и которые определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2021 году. Реализация активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты Комитета государственного имущества Витебского облисполкома.
Завод "Этон" создан в 1975 году в городе Новолукомль (Чашникский район) как филиал витебского завода "Эвистор". Уже в 1976-м преобразован в самостоятельное предприятие в составе ГНПО "Планар" Министерства электронной промышленности. До 1992 года продукция оборонного профиля составляла до 70% общего объема производства. С 1994 года завод освоил выпуск широкого спектра энергосберегающего оборудования для автоматизированных тепловых пунктов. В 1996 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Основным собственником общества является трудовой коллектив, на долю физических лиц приходится свыше 68% уставного фонда ОАО.
Сегодня помимо продукции электротехнического назначения в производственном портфеле "Этона" также сантехнические изделия (шаровые краны, фильтры, обратные клапаны). Кроме того, общество занимается монтажом приборов группового регулирования и учета тепла и горячего водоснабжения. Основными потребителями энергосберегающей продукции являются предприятия ЖКХ.
Согласно информационному меморандуму, размещенному на сайте комитета "Витебскоблимущество", по итогам 2019 года выручка предприятия составила около Br4,2 млн, что почти на 24% меньше, чем годом ранее. Завод завершил 2019-й с убытком, тогда как в 2018-м сработал с положительным финансовым результатом.
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