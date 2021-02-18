18.02.2021





Пакет акций ОАО "Завод Этон", принадлежащих Выитебской области, выставлен на продажу в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".На торги 19 марта 2021 года выставлена полностью доля государства (17,61%, или 658 акций) в уставном фонде ОАО "Завод Этон". Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2020 года, составляет почти Br245 тыс. Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг из списка, размещенного на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе Br9,3 тыс. на проведение независимой оценки акций.ОАО "Завод Этон" включено в перечень акционерных обществ, ценные бумаги которых принадлежат Витебской области и которые определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2021 году. Реализация активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты Комитета государственного имущества Витебского облисполкома.Завод "Этон" создан в 1975 году в городе Новолукомль (Чашникский район) как филиал витебского завода "Эвистор". Уже в 1976-м преобразован в самостоятельное предприятие в составе ГНПО "Планар" Министерства электронной промышленности. До 1992 года продукция оборонного профиля составляла до 70% общего объема производства. С 1994 года завод освоил выпуск широкого спектра энергосберегающего оборудования для автоматизированных тепловых пунктов. В 1996 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество. Основным собственником общества является трудовой коллектив, на долю физических лиц приходится свыше 68% уставного фонда ОАО.Сегодня помимо продукции электротехнического назначения в производственном портфеле "Этона" также сантехнические изделия (шаровые краны, фильтры, обратные клапаны). Кроме того, общество занимается монтажом приборов группового регулирования и учета тепла и горячего водоснабжения. Основными потребителями энергосберегающей продукции являются предприятия ЖКХ.Согласно информационному меморандуму, размещенному на сайте комитета "Витебскоблимущество", по итогам 2019 года выручка предприятия составила около Br4,2 млн, что почти на 24% меньше, чем годом ранее. Завод завершил 2019-й с убытком, тогда как в 2018-м сработал с положительным финансовым результатом.