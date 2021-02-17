17.02.2021

Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько сообщил, когда планируется запустить линию производства картона на заводе в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".

"Кроме того, мы сегодня работаем над тем, чтобы привлечь в отрасль производителей беленой химико-термомеханической массы и лиственной полуцеллюлозы. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот пока мало задействованные породы лиственной древесины, которые в избытке есть в стране. Речь идет об осине, ольхе и березе", - добавил председатель концерна.





"Что касается задач на текущий год, на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" мы должны в апреле начать выпуск принципиально новой продукции. Это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный картон. Из семи пусковых комплексов по шести работы завершены, остался последний - непосредственно картоноделательная машина. Более 200 человек ежедневно, включая выходные, трудятся над запуском этой машины", - рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.В концерне рассчитывают, что ввод в эксплуатацию завода по выпуску картона позволит существенно прирасти как в объемах производства, так и в объемах экспорта, а также даст возможность развить отношения с малым и средним бизнесом. Картон будет использоваться не только в полиграфической деятельности для производства канцелярских принадлежностей, но и для производства бумажной посуды (стаканчиков, тарелок), а также упаковки.Председатель "Беллесбумпрома" рассказал и о других крупных инвестиционных проектах. Введен в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Также запущены два производства в Шклове: новая линия по выпуску бумаги-основы для декорирования древесных ламинированных плит на РУП "Завод газетной бумаги" и модернизированная линия по переработке макулатуры в товарную продукцию на базе ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".В текущем году планируется ввод в эксплуатацию нового деревообрабатывающего производства в Витебске - пеллетного завода мощностью около 150 тыс. т топливных гранул в год. Данный проект рассчитан на вовлечение в переработку низкокачественного и невостребованного на иных деревообрабатывающих производствах древесного сырья лиственных пород. "Проект уже запущен, идет строительство и закупка соответствующего оборудования", - проинформировал Михаил Касько.