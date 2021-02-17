Производство картона в Добруше может стартовать в апреле
17.02.2021
Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько сообщил, когда планируется запустить линию производства картона на заводе в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои".
"Что касается задач на текущий год, на Добрушской бумажной фабрике "Герой труда" мы должны в апреле начать выпуск принципиально новой продукции. Это двухслойный, трехслойный мелованный и немелованный картон. Из семи пусковых комплексов по шести работы завершены, остался последний - непосредственно картоноделательная машина. Более 200 человек ежедневно, включая выходные, трудятся над запуском этой машины", - рассказал председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько.
В концерне рассчитывают, что ввод в эксплуатацию завода по выпуску картона позволит существенно прирасти как в объемах производства, так и в объемах экспорта, а также даст возможность развить отношения с малым и средним бизнесом. Картон будет использоваться не только в полиграфической деятельности для производства канцелярских принадлежностей, но и для производства бумажной посуды (стаканчиков, тарелок), а также упаковки.
Председатель "Беллесбумпрома" рассказал и о других крупных инвестиционных проектах. Введен в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО "Светлогорский ЦКК". Также запущены два производства в Шклове: новая линия по выпуску бумаги-основы для декорирования древесных ламинированных плит на РУП "Завод газетной бумаги" и модернизированная линия по переработке макулатуры в товарную продукцию на базе ОАО "Бумажная фабрика "Спартак".
В текущем году планируется ввод в эксплуатацию нового деревообрабатывающего производства в Витебске - пеллетного завода мощностью около 150 тыс. т топливных гранул в год. Данный проект рассчитан на вовлечение в переработку низкокачественного и невостребованного на иных деревообрабатывающих производствах древесного сырья лиственных пород. "Проект уже запущен, идет строительство и закупка соответствующего оборудования", - проинформировал Михаил Касько.
"Кроме того, мы сегодня работаем над тем, чтобы привлечь в отрасль производителей беленой химико-термомеханической массы и лиственной полуцеллюлозы. Это позволит вовлечь в хозяйственный оборот пока мало задействованные породы лиственной древесины, которые в избытке есть в стране. Речь идет об осине, ольхе и березе", - добавил председатель концерна.
Последние новости рубрики
-
17.02.2021Производство картона в Добруше может стартовать в апреле
-
17.02.2021Решение по ставке рефинансирования пока не принято
-
16.02.2021Банки Германии через ЕАБР профинансируют Минскэнерго на 101 млн евро под контракт с Siemens
-
15.02.2021Подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов из Беларуси через порты РФ отложено
-
10.02.2021Число работников в промышленности и сельском хозяйстве Беларуси будет сокращаться
-
10.02.2021Литва: Беларусь не выполнила 21 из 29 рекомендаций по БелАЭС
-
09.02.2021Комиссия из Европы прибыла в Островец на БелАЭС
-
09.02.2021Курс биткоина летит вверх
-
03.02.2021Задержан бывший премьер-министр Сергей Румас? Что говорят в КГБ?
-
03.02.2021С февраля Беларусь не будет поставлять нефтепродукты через Клайпеду
-
02.02.2021С 1 февраля в Беларуси вернули льготу по подоходному налогу на кэшбэк
-
01.02.2021Хозобщества Минской области не доплатили в бюджет более Br1 млн дивидендов
-
27.01.2021За 2020 год отток кадров с предприятий-флагманов составил около 45,8 тыс. человек
-
27.01.2021Долг промпредприятий - почти 21 млрд долларов
-
27.01.2021Теперь в Беларуси собрались модернизировать торфяную отрасль
Февраль 2021 | Январь 2021 | Декабрь 2020 | Ноябрь 2020 | Октябрь 2020 | Сентябрь 2020 | Август 2020 | Июль 2020 | Июнь 2020 | Май 2020 | Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006