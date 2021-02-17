Решение по ставке рефинансирования пока не принято

17.02.2021

Правление Национального банка отложило принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности.



"В связи с необходимостью дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, решено рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года", - говорится в сообщении Нацбанка.



Сейчас ставка рефинансирования составляет 7,75%.