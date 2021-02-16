16.02.2021

Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE. Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, в энергосистему энергоблок включен 3 ноября, его ввод в промэксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.





Евразийский банк развития (ЕАБР) и РУП "Минскэнерго" 15 февраля подписали кредитный договор на открытие долгосрочной кредитной линии в размере 101,2 млн евро, говорится в сообщении ЕАБР.Средства предоставляются для финансирования поставки основного энергетического оборудования по контракту с Siemens Energy AB в рамках проекта по строительству пиково-резервного энергоисточника мощностью 300 МВт на Минской ТЭЦ-5.Для финансирования проекта ЕАБР привлек целевой кредит у консорциума германских KfW IPEX-Bank и Landesbank Hessen Thuringen Girozentrale. Кредит (связанное финансирование) обеспечен страховкой Шведского экспортно-кредитного агентства (EKN).Как сообщалось, в ноябре 2020 года Минская ТЭЦ-5 начала строительство пиково-резервных мощностей на 300 МВт, предназначенных для интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В декабре 2019 года Siemens Industrial Turbomachinery (Швеция) выиграла тендер на поставку соответствующего оборудования на ТЭЦ.В соответствии с информацией на сайте РУП "Белэнерго", стоимость создания пиково-резервных мощностей на Минской ТЭЦ-5 оставляет Br497,02 млн (около $193 млн по текущему курсу). В соответствии с проектом, в 2021 году предусматривается создание на ТЭЦ энергоисточника мощностью 300 МВт на базе газотурбинных установок или газопоршневых агрегатов. В настоящее время мощность Минской ТЭЦ-5 составляет 719,6 МВт.Беларусь намерена в целом построить пиково-резервные мощности на 800 МВт, которые необходимы для устойчивой интеграции БелАЭС в энергосистему страны. Запасные энергоисточники не будут использоваться для постоянной генерации - они будут построены на действующих станциях с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатной ситуации на БелАЭС. Резервные мощности создаются за счет быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут. Завершить строительство пиково-резервных мощностей планируется в 2022 году.Siemens ранее также выиграла тендер на поставку аналогичного оборудования для Лукомльской ГРЭС (на 150 МВт) и Новополоцкой ТЭЦ (100 МВт) в Витебской области. Общая стоимость создания пиково-резервных мощностей на этих станциях составляет около Br420 млн (порядка $164 млн).Пиково-резервные мощности еще на 250 МВт также будут созданы на Березовской ГРЭС (Брестская область). Стоимость проекта на Березовской ГРЭС составляет Br543,9 млн (около $210 млн).