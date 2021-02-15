Подписание соглашения о перевалке нефтепродуктов из Беларуси через порты РФ отложено
15.02.2021
Подписание соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты отложено, поскольку белорусская сторона не завершила внутригосударственные процедуры, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Анна Куриленок. Ранее Минтранс РФ анонсировал, что Беларусь и Россия заключат соглашение 15 февраля.
«Еще завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча перенесена», — сказала пресс-секретарь. На какой срок — пока неизвестно, добавила она.
Как сообщалось, проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров исходя из планируемого объема нефтепродуктов, сообщили ранее в российском Минтрансе.
В августе прошлого года, после принятия первого пакета санкций ЕС, Александр Лукашенко заявил, что дал поручение правительству о переориентации белорусских грузопотоков из Литвы. В начале февраля стало известно, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о транспортировке нефтепродуктов через российские порты.
Проект соглашения российское правительство одобрило 27 января. Министерству транспорта России было поручено провести переговоры и подписать документ.
Как ожидается, продукцию белорусских НПЗ будут перевозить до портов РФ железнодорожным транспортом. Тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, предоставляемых по решению ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.
«Еще завершаются внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов, поэтому предполагаемая встреча перенесена», — сказала пресс-секретарь. На какой срок — пока неизвестно, добавила она.
Как сообщалось, проект соглашения предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов в российских портах на Балтике в 2021—2023 годах. Речь идет о мазуте, бензине и масле. Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. Если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем. Действие соглашения рассчитано до конца 2023 года с возможностью автоматического продления.
Операторы морских портовых терминалов Ленинградской области и Санкт-Петербурга подтвердили готовность перевалки данных нефтепродуктов и предоставление скидок при условии заключения долгосрочных договоров исходя из планируемого объема нефтепродуктов, сообщили ранее в российском Минтрансе.
В августе прошлого года, после принятия первого пакета санкций ЕС, Александр Лукашенко заявил, что дал поручение правительству о переориентации белорусских грузопотоков из Литвы. В начале февраля стало известно, что Беларусь и Россия в ближайшее время подпишут межправительственное соглашение о транспортировке нефтепродуктов через российские порты.
Проект соглашения российское правительство одобрило 27 января. Министерству транспорта России было поручено провести переговоры и подписать документ.
Как ожидается, продукцию белорусских НПЗ будут перевозить до портов РФ железнодорожным транспортом. Тарифы на железнодорожные перевозки будут установлены в соответствии с национальными законодательствами с учетом скидок, предоставляемых по решению ОАО «РЖД» и Белорусской железной дороги. Стороны гарантируют отсутствие любого повышения тарифов, за исключением ежегодной общей индексации.
В соответствии с проектом соглашения, российская сторона гарантирует предоставление подвижного состава для перевозки белорусских нефтепродуктов. Документом определены предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.
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