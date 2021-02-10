10.02.2021

Чем больше в стране пожилых людей, тем меньше становится граждан трудоспособного возраста — их количество и доля в 2010–2019 годах снизилась на 370 тысяч. Демографическая нагрузка, которую создают пожилые граждане, увеличилась с 373 до 433 человек на одну тысячу трудоспособных белорусов.





Об этом сказано в госпрограмме «Рынок труда и содействие занятости» на 2021–2025 годы, которую правительство утвердило постановлением № 777.В 2021–2025 годах ситуация на рынке труда будет складываться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Динамика отраслевой структуры занятости будет характеризоваться сокращением численности работников в промышленности и сельском хозяйстве.«Эти тенденции во многом обусловлены модернизацией производства и внедрением ресурсосберегающих технологий, ростом производительности труда и сокращением избыточной занятости», — отмечается в программе.При этом более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности.Аналогичная динамика в новой пятилетке будет наблюдаться и по численности занятого населения.В правительстве объясняют это уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте и завершением процесса постепенного повышения пенсионного возраста, начавшегося в 2017 году.Напомним, по итогам переписи населения 2019 года, доля пожилых граждан (65 лет и старше) в общей численности населения превышает 15%. По прогнозу, к 2030 году доля пожилых белорусов превысит 1/5 часть населения.