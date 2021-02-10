10.02.2021





Государственная инспекция по атомной безопасности Литвы (VATESI) утверждает, что Беларусь не выполнила 21 из 29 рекомендаций по результатам стресс-тестов на БелАЭС.«Представители департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Беларуси (Госатомнадзор), которые участвуют в оценке плана действий по выполнению рекомендаций по результатам стресс-тестов, продолжают заявлять, что проведенные в 2018 году стресс-тесты на БелАЭС не выявили никаких недостатков безопасности в проекте. Мы считаем такой подход безответственным и недопустимым», – говорится в сообщении VATESI.Литовский регулятор также не согласен с тем, что беларусская сторона рассматривает рекомендации как необязательные дополнительные требования.Литовское ведомство заявляет, что беларусская сторона «как минимум частично» выполнила 8 из 29 рекомендаций, а 21 не выполнила. При этом некоторые из рекомендаций не были включены в Национальный план действий. VATESI заявляет, что оставшиеся рекомендации важны и должны быть выполнены немедленно. В частности, литовского регулятора волнуют рекомендации, связанные с работой станции при сейсмическом воздействии.VATESI также напоминает, что Беларусь до сих пор не решила другие поднятые Литвой вопросы безопасности, например, связанные с выбором площадки для БелАЭС и устойчивостью станции при авиационной катастрофе.«Так как выполнение рекомендаций по результатам стресс-тестов продолжает игнорироваться и БелАЭС расположена близко к границе ЕС возле густонаселенных районов, мы призываем беларусские власти безотлагательно выполнить все рекомендации. Это значит, что пуск и эксплуатация первого энергоблока АЭС должны быть остановлены до тех пор, пока не будут решены все вопросы безопасности», – говорится в заявлении Государственной инспекции по атомной безопасности Литвы