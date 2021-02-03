03.02.2021

— Комитет государственной безопасности не подтверждает и не опровергает данную информацию, — рассказал Onliner официальный представитель КГБ Андрей Ярош.





Как пишет onliner.by, еще вчера в различных телеграм-каналах появились сообщения о том, что бывшего премьер-министра Беларуси Сергея Румаса задержали. Сегодня информацию о задержании Румаса также опубликовал в своем телеграм-канале и Антон Мотолько. По его данным, задержали также и бывшего председателя правления «Белинвестбанка», а теперь исполняющего обязанности директора ОАО «Белорусская лесная компания» Геннадия Сысоя. Пока официально подтверждения этой информации нет.