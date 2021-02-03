03.02.2021

Компания не ожидает стабильного потока беларусских нефтепродуктов через свои терминалы.





"Характер тендеров, объявленных беларусскими НПЗ в январе, показывает, что Клайпеда не рассматривается как возможное направление экспорта продукции. Грузоперевозки беларусских нефтепродуктов не номинированы в феврале и последующие месяц через нефтяные терминалы Klaipedos Nafta", — написано в сообщении на сайте компании Klaipedos Nafta.