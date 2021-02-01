01.02.2021

"Так, на общем собрании акционеров пяти акционерных обществ были приняты решения о невыплате дивидендов и направлении прибыли на цели, не предусмотренные данными нормативными актами. В шести акционерных обществах приняты решения о невыплате дивидендов в связи с устойчивой неплатежеспособностью, хотя госконтролеры при анализе ситуации не нашли этому подтверждения. Были случаи, когда вопрос о распределении прибыли в нарушение законодательства решался без рассмотрения на собрании акционеров", - рассказали в КГК.





"Мониторинг комитета государственного контроля Минской области выявил практически в каждом втором хозяйственном обществе региона нарушения своевременности и полноты уплаты дивидендов. Всего за 2018-2019 годы хозобщества, акции которых принадлежат Минской области, не перечислили в местные бюджеты более Br1 млн", - говорится в сообщении на сайте КГК в понедельник.По итогам мониторинга всем акционерным обществам, допустившим нарушения, направлены рекомендации по их устранению. О сложившейся ситуации и необходимости контроля за перечислением дивидендов проинформирован Миноблисполком.При этом в КГК отметили, что в январе в местные бюджеты поступило уже более Br50 тыс. Взыскание средств остается на контроле комитета госконтроля Минской области.В КГК напомнили, что по законодательству общества с долей государства более 50% в уставном фонде обязаны часть прибыли (дохода) перечислять в соответствующие бюджеты. Это предусмотрено указом от 28 декабря 2005 года №637.Как свидетельствует проведенный комитетом госконтроля Минской области мониторинг, не все субъекты хозяйствования соблюдали требования этого указа и закона о хозяйственных обществах.