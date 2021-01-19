19.01.2021

В 2020 году сумма биржевых сделок по экспорту изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины составила 4,2 млн евро. Основными рынками сбыта были Германия, Латвия, Литва и Польша.





По результатам первых экспортных биржевых торгов 2021 года, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже, в Великобританию реализовано 1,6 млн штук хозяйственных кольев на общую сумму 1,1 млн евро, рассказали в пресс-службе БУТБ во вторник."До сих пор деревянные колья в основном поставлялись в Великобританию опосредованно – через страны Прибалтики. В результате белорусские экспортеры теряли существенную часть выручки", - отметили в БУТБ.При этом там уточнили, что в конце прошлого года удалось привлечь на биржевую площадку ряд крупных иностранных компаний, в том числе из Соединенного Королевства."Последняя торговая сессия наглядно продемонстрировала высокий экспортный потенциал производимых в Беларуси изделий из оцилиндрованной и окоренной древесины. Например, по поставкам в Великобританию мы уже превзошли прошлогодний показатель. Поэтому в текущем году активная работа в данном направлении продолжится", – сообщили в пресс-службе.