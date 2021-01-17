17.01.2021

Заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина назначена на "СветлогорскХимволокно", ещё один зампред "Белнефтехима" Виталий Милевич - на ОАО "Полоцк-Стекловолокно", а первый зампред концерна "Беллегпром" Виталий Дединец - на "Моготекс".







Совет министров Беларуси назначил представителей государства в органах управления крупных хозобществ.Соответствующее постановление Совмина от 15 января 2021 года №13 официально опубликовано на национальном правовом интернет-портале в воскресенье.Заместитель премьер-министра Юрий Назаров будет представлять государство в органах управления Минского тракторного завода, председатель Белстата Инна Медведева - в авиакомпании "Белавиа". Первый заместитель министра промышленности Сергей Гунько будет госпредставителем на Могилевском заводе лифтового машиностроения.