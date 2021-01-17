Первый энергоблок БелАЭС отключен от сети. Сработала защита

16.01.2021

В субботу в 19.02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщило Минэнерго Беларуси.



Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования.



Радиационный фон в районе станции в норме.