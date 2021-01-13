Первый энергоблок БелАЭС заработал на полную мощность

13.01.2021

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности (максимально возможная мощность нагрузки при нормальном режиме работы).



Как сообщило Министерство энергетики Беларуси, тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания.



После их завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности.



В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования.