Экспорт белорусских товаров сократился, средние цены снизились
12.01.2021
По итогам января-ноября 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года экспорт белорусских товаров в натуральном выражении сократился на 1,7%, импорт — на 9,6%. Средние цены экспорта снизились на 11,7%, импорта — на 9,1%, сообщил Национальный статистический комитет.
В январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров составил 55 млрд 197,9 млн долларов США (на 15,7% меньше показателя за январь-ноябрь 2019 года), в том числе экспорт — 26 млрд 134,6 млн (-13,2%), импорт — 29 млрд 63,3 млн (-17,8%).
«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее проседание мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем. Отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти, помимо того что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.
В январе-ноябре 2020 года внешнеторговый оборот товаров составил 55 млрд 197,9 млн долларов США (на 15,7% меньше показателя за январь-ноябрь 2019 года), в том числе экспорт — 26 млрд 134,6 млн (-13,2%), импорт — 29 млрд 63,3 млн (-17,8%).
«Все эти цифры — следствие падения конкурентоспособности белорусской продукции прежде всего на рынке России, что связано с ценовыми условиями и налоговой системой. Сказались и ограничения, вызванные коронавирусом. Товары традиционного белорусского экспорта не находят такого спроса, как раньше. Наибольшее проседание мы имеем по нефтепродуктам, а заменить их нечем. Отсюда падение и импорта, потому что мы стали меньше покупать нефти, помимо того что в начале года был нефтяной конфликт с Россией», — считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.
В комментарии БелаПАН экономист ранее отметил, что на внешние условия торговли влияет и политический кризис, который заметно снизил доверие к финансовым инструментам заимствования, прекращены переговоры о либерализации торговли. «В условиях второй волны коронавируса еще и политические риски усугубляют положение экспортеров и затрудняют работу на внешних рынках», — подытожил он.
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