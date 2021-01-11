Компанию Yara призвали потребовать от руководства «Беларуськалия» выполнения обещаний
11.01.2021
Стачком «Беларуськалия» призвал генерального директора норвежской компании Yara International, покупающей в Беларуси калийные удобрения, потребовать от руководства предпрития выполнения обещаний.
В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.
Стачком заявляет, что в Беларуси «поднял голову фашизм в самом чистом его виде» и это «беда не только белорусского народа, десятков убитых и сотен покаленных, тысяч задержанных и репрессированных, но и всех тех, кто боролся с коричневой чумой во время Второй мировой войны».
«Все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам, будут всего лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей», — убеждены авторы обращения.
Они призывают руководство Yara потребовать от «Беларуськалия» «незамедлительного выполнения» обещаний и «безусловного соблюдения всех прав и свобод работников». В противном случае продолжение сотрудничества Yara с белорусским предприятием «будет использовано для притеснения рабочих и репрессий против них».
Норвежцы дважды приезжали в Беларусь для изучения ситуации (18 сентября и 10 декабря) и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».
18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.
Она подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство «Беларуськалия» и публично осуждала репрессии.
Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.
По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.
В обращении к Свейну Тору Холшеру утверждается, что его «целенаправленно вводили в заблуждение», заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, «в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе». «Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!» — отмечается в письме.
Стачком заявляет, что в Беларуси «поднял голову фашизм в самом чистом его виде» и это «беда не только белорусского народа, десятков убитых и сотен покаленных, тысяч задержанных и репрессированных, но и всех тех, кто боролся с коричневой чумой во время Второй мировой войны».
«Все слова о том, что бизнес есть бизнес и сделки не могут расторгаться по политическим мотивам, будут всего лишь обычным лукавством и нежеланием поступиться сиюминутной выгодой ради победы общечеловеческих ценностей», — убеждены авторы обращения.
Они призывают руководство Yara потребовать от «Беларуськалия» «незамедлительного выполнения» обещаний и «безусловного соблюдения всех прав и свобод работников». В противном случае продолжение сотрудничества Yara с белорусским предприятием «будет использовано для притеснения рабочих и репрессий против них».
Норвежцы дважды приезжали в Беларусь для изучения ситуации (18 сентября и 10 декабря) и проводили переговоры с руководством «Беларуськалия».
18 декабря гендиректор Yara встретился с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Стороны обсудили репрессии в отношении шахтеров и условия работы на предприятии.
Она подчеркнула важность того, чтобы Yara проявляла солидарность с бастующими рабочими и защищала их права, оказывала давление на руководство «Беларуськалия» и публично осуждала репрессии.
Холшер и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека.
По словам гендиректора, порог неприемлемости ситуации на «Беларуськалии» уже пройден, будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.
Пресс-служба Тихановской отметила тогда, что с момента начала забастовки в августе на «Беларуськалии» уволили 55 сотрудников, рабочие получили в сумме более 330 суток административного ареста.
Ранее независимые профсоюзы заявили, что выступают не за разрыв контракта с норвежской компанией Yara, а за соблюдение прав трудящихся на «Беларуськалии».
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