06.01.2021

Такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составляет Br24,67, березы (кроме березы карельской) - Br8,15, дуба, ясеня и клена - Br85,27.





В прошлом году цены были: для сосны и лиственницы составляет Br23,12, березы (кроме березы карельской) – Br7,64, дуба, ясеня и клена – Br79,92.

Правительство постановлением от 30 декабря 2020 года №782 увеличило таксовую стоимость на древесину основных лесных пород, отпускаемую на корню, в 2021 году.Таксы - своеобразная плата за выращивание древесины. Они предназначены для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1-го по 5-й разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород (сосна, ель, береза, дуб, ольха серая).