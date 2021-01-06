06.01.2021

Стоит отметить, что 4 ноября минувшего года на совещании и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец с руководством энергогенерирующих компаний, «Укрэнерго» и других представителей отрасли было заявлено, что прогнозный баланс электроэнергии в Украине на 2021 год не предусматривает ее импорт из Беларуси и экспорт украинского электричества в Беларусь.





С января 2021 года возобновился импорт электроэнергии в торговую зону объединенной энергосистемы Украины, в частности из Беларуси, сообщается на сайте национальной энергетической компании «Укрэнерго».Так, начиная с часа ночи 3 января из Беларуси за сутки было импортировано 3,45 млн киловатт-часов электричества, за сутки 4 января — 3,96 млн кВт·ч.В «Укрэнерго» отметили, что 1 января утратило силу постановление Национальной комиссии Украины, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, «О действиях участников рынка электрической энергии в период действия карантина и ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной болезни». Этим постановлением были аннулированы результаты аукционов по распределению пропускной способности сетей для поставки электроэнергии, в том числе из Беларуси.«Согласно ч. 11 ст. 38 закона Украины "О рынке электрической энергии", оператор системы передачи (ОСП) должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей. Согласно ч. 9 ст. 38 закона, ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно ч. 12 ст. 38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы», — пояснили в компании, почему стало возможным возобновление импорта электричества из Беларуси.В середине 2019 года в Украине был сформирован новый электроэнергетический рынок, и иностранные производители электричества, включая государственное производственное объединение «Белэнерго», получили возможность продавать его украинским компаниям-трейдерам.За вторую половину 2019 года Беларусь экспортировала в Украину 852 млн 137,3 тыс. киловатт-часов электроэнергии на 45,57 млн долларов. Однако с начала 2020 года Украина стала планомерно снижать покупку белорусской электроэнергии, пока полностью от нее не отказалась в мае.Так, по данным «Укрэнерго», в январе 2020 года из Беларуси было импортировано 93,013 млн кВт·ч электроэнергии, в феврале — 48,882 млн, марте — 7,713 млн, апреле — 2,7 млн (по информации Белстата, 93,185 млн, 49,048 млн, 7,887 млн и 2,898 млн кВт·ч соответственно).