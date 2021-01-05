05.01.2021

– 3 января работа на восстановлении электроснабжения населенных пунктов Полотчины были задействованы 16 бригад общей численностью 82 человека и 17 единиц спецтехники. Также участие в ликвидации последствий капризов природы были задействованы сотрудники Полоцкого ГРОЧС, Полоцкого лесхоза. К вечеру 3 января электроснабжение потребителей района было полностью восстановлено. В усиленном режиме работали все службы жизнеобеспечения региона.





1 и 2 января сильный снегопад в Полоцком районе вызвал сбои в электроснабжении. Из-за налипшего снега падали деревья и рвались провода. Всего в регионе отключались 16 высоковольтных линий, 221 трансформаторная подстанция, 104 населенных пункта и девять ферм.На помощь полоцким энергетикам прибыли коллеги из Гродно и Минска, сообщает Витебскэнерго. А при Полоцком райисполкоме работала комиссия по чрезвычайным ситуациям с участием главы региона Игоря Марковича. Он рассказал об этом в инстаграме: