04.01.2021

В документе прописано, что бывшие в употреблении непродовольственные товары — это непродовольственные товары с видимыми признаками носки, стирки, эксплуатации. Также под это определение подпадают непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), если их наличие предусмотрено изготовителем, а также непродовольственные товары, принятые по договорам комиссии от граждан.





В работу магазинов секонд-хенда внесли изменения. Им запретили торговать новой одеждой — только бывшей в употреблении.В соответствии с Постановлением правительства № 774 от 30 декабря 2020 года, не допускается продажа в одном торговом объекте бывших в употреблении и новых меховых изделий, обуви, одежды швейной и трикотажной (кроме новых швейных и трикотажных бельевых изделий). Также под запретом продажа в одном товарном отделе (секции) бывших в употреблении товаров (кроме букинистических изданий) и новых товаров.