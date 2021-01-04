Внешний госдолг Беларуси бьет рекорды каждый месяц
04.01.2021
Внешний госдолг Беларуси вновь побил исторический рекорд. Прежний максимум по этому показателю продержался всего месяц.
Информация по госдолгу в Беларуси поступает с месячной задержкой. На днях стали известны данные на 1 декабря. К этой дате внешний госдолг снова побил рекорд по величине за всю суверенную историю.
На 1 декабря внешний госдолг составил 18,151 млрд USD. Месяцем ранее внешние обязательства Беларуси достигали 18,121 млрд USD.
Уже сейчас можно говорить, что в 2021 год череда рекордов продолжится. 30 декабря Минфин Беларуси отчитался о поступлении на счета первого транша российского госкредита. Деньги были перечислены в «деревянных», но в эквиваленте 500 млн USD. Следовательно, если ничего принципиально не поменяется, к первой отчетной дате 2021 года будет показан новый рекорд по внешнему госдолгу. Его точное значение Минфин опубликует к концу января.
Выдача второго транша госкредита РФ назначена на 2021 год. Ресурсы также планируются к получению в эквиваленте 500 млн USD, но российскими рублями. Если в месяц поступления этих денег не будет крупных платежей по госдолгу, то январский рекорд почти наверняка не устоит.
Стратегией властей в наступившем году остается рефинансирование — то есть влезание в новые долги ради погашения старых. По планам Минфина, рефинансирование составит 975 млн USD, из которых 775 млн USD дадут внешние рынки, а 200 млн USD — внутренний. Рефинансирование госдолга — это вынужденная стратегия, так как у Беларуси чрезвычайно жесткий график выплат по госдолгу относительно размеров экономики. Который год подряд совокупные выплаты колеблются около 3 млрд USD и конца этому пока не видно. Экономический рост в РБ анемичный, госдолг почти целиком валютный, а регулярные девальвации сводят на нет потуги правительства «вырасти из госдолга». Вот и в 2021 году общие выплаты по госдолгу составят около 3,1 млрд USD, из которых на погашение и обслуживание в валюте придется 3 млрд USD. Не исключено и увеличение данной суммы, поскольку обстоятельства могут измениться для властей худшим образом. Внешний госдолг по сравнению с ВВП достиг 30,1%, что является максимальным значением с 1 января 2018 года. Внутренний госдолг добавил еще 6,1% от ВВП и в итоге общий госдолг составил 36,2%. Оценки властей на конец 2021-го предполагают рост госдолга до 38–40% ВВП.
banki24.by
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