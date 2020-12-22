Госатомнадзор выдал БелАЭС разрешение на эксплуатацию первого энергоблока

22.12.2020

Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1, сообщил Госатомнадзор МЧС Беларуси.



"21 декабря 2020 года коллегией министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь принято решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1", - уточнили в Госатомнадзоре.

