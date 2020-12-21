Первый энергоблок БелАЭС сегодня планируется снова подключить к сети после плановой остановки
21.12.2020
Первый энергоблок БелАЭС сегодня планируется снова подключить к сети после плановой остановки, сообщил журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич в понедельник.
"Планируется к концу дня подключение к сети и выход реактора на мощность в 50% и турбогенератора в 500 Мвт", - сказал Каранкевич.
Министр заявил о завершении в понедельник этапа энергетического пуска на БелАЭС, когда от энергосистемы был планово отключен первый энергоблока. "Все испытания успешно проведены", - рассказал он.
Каранкевич также отметил, что в дальнейшем необходимо будет получить разрешение Госатомнадзора на переход к этапу опытно-промышленной эксплуатации. "В рамках получения разрешения на этот этап будет обеспечено освоение мощности реактора с 50 до 100% и турбогенератора до 1190 МВт", - сказал министр. Руководитель Минэнерго уточнил, что этот этап также предполагает свои испытания.
Как сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.
"Планируется к концу дня подключение к сети и выход реактора на мощность в 50% и турбогенератора в 500 Мвт", - сказал Каранкевич.
Министр заявил о завершении в понедельник этапа энергетического пуска на БелАЭС, когда от энергосистемы был планово отключен первый энергоблока. "Все испытания успешно проведены", - рассказал он.
Каранкевич также отметил, что в дальнейшем необходимо будет получить разрешение Госатомнадзора на переход к этапу опытно-промышленной эксплуатации. "В рамках получения разрешения на этот этап будет обеспечено освоение мощности реактора с 50 до 100% и турбогенератора до 1190 МВт", - сказал министр. Руководитель Минэнерго уточнил, что этот этап также предполагает свои испытания.
Готовность первого энергоблока БелАЭС составляет 99 %. Строительно-монтажные работы на втором энергоблоке станции выполнены на 75 %. В настоящее время здесь ведется монтаж основного оборудования, технологических трубопроводов и прокладка кабельной продукции.
Как сообщалось, с 9 по 19 ноября реактор первого энергоблока приостанавливался из-за поломки вспомогательного электротехнического оборудования. 19 ноября Минэнерго Беларуси сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии, работая на мощности 40% от номинальной. Сообщалось, что продолжились испытания систем и оборудования блока.
2 декабря в Минэнерго заявили, что в ходе тестирования оборудования был проведен сброс пара и это выявило необходимость дополнительной корректировки работы крышек шумопоглотителей пара. На следующий день, 3 декабря, Минэнерго сообщило о плановой остановке реактора первого энергоблока, тестировании систем станции.
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