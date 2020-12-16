16.12.2020

«Все сильно закредитованы, и львиная доля приходится на госсектор. Предприятия опять стоят с протянутой рукой к правительству — дайте еще денег, дайте реструктуризацию долгов. Госбанки говорят то же самое в отношении правительства и Нацбанка. Ситуация патовая, потому что как только Национальный банк, который ранее очень благоразумно себя повел и ужесточил денежно-кредитную политику, начнет потакать такого рода требованиям, тогда курс на уровне 3-3,5 рубля за доллар и инфляция более 10% неизбежны», — подчеркнул экономист.





Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 ноября текущего года составила 97 млрд 527,5 млн рублей. Это на 24,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2% больше по сравнению с показателем на 1 октября, свидетельствуют данные Национального статистического комитета.Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 ноября составила 2 млрд 548,5 млн рублей. По данным Белстата, с начала года она снизилась на 16,6%, за сентябрь — выросла на 8,7%.Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—октябрь 2020 года уменьшилась на 7,2% до 1 млрд 21,4 млн рублей, за сентябрь — снизилась на 19,7%. В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года выросла на 6,7% (до 11 млрд 958,4 млн), за сентябрь — снизилась на 3,4%.Просроченная кредиторская задолженность снизилась на 4,9% и на 1 ноября составила 7 млрд 534,5 млн рублей, за сентябрь — снизилась на 3,4%.Кредиторская задолженность на 1 ноября 2020 года составила 59 млрд 455 млн рублей, или на 9,1% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 1,5% меньше по сравнению с показателем на 1 октября.Просроченная дебиторская задолженность за 10 месяцев уменьшилась на 0,8% и на 1 ноября составила 7 млрд 892,4 млн рублей (за сентябрь — снизилась на 6,7%).Внешняя просроченная дебиторская задолженность выросла на 1,3% до 935,4 млн рублей. За сентябрь она увеличилась на 2,4%.В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 44,7% до 13 млрд 696,4 млн рублей, за сентябрь — на 10,8%.Дебиторская задолженность на 1 ноября 2020 года составила 50 млрд 341 млн рублей, или на 21,7% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 2,8% больше по сравнению с показателем на 1 октября.Исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук ранее в комментарии БелаПАН отметил, что рост задолженности ухудшает положение не только предприятий, но и банковской системы.