БНК временно остановила экспорт белорусских грузов через Клайпеду
15.12.2020
"Белорусская нефтяная компания" на время приостанавливает экспорт нефтепродуктов через терминал компании Klaipedos nafta в Клайпеде. Отгрузка нефтепродуктов, проданных в рамках заключенных ранее сделок, в Клайпеде будет продолжаться, сообщила Klaipedos nafta через Вильнюсскую биржу Nasdaq.
Как отмечается в пресс-релизе литовской стороны, пока сложно оценить влияние данного решения на показатели деятельности компании. При этом экспорт беларусских нефтепродуктов через Клайпеду остается наиболее выгодным.
Отметим, что Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.
Ранее А.Лукашенко заявлял, что в ответ на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты.
Как отмечается в пресс-релизе литовской стороны, пока сложно оценить влияние данного решения на показатели деятельности компании. При этом экспорт беларусских нефтепродуктов через Клайпеду остается наиболее выгодным.
«Однако мы понимаем, что решения клиентов, скорее всего, будут продиктованы не экономической, а политической логикой, которую мы не можем контролировать», — прокомментировал ситуацию Миндаугас Навикас, коммерческий директор Klaipеdos Nafta.В свою очередь БНК ситуацию не комментирует.
Отметим, что Klaipedos nafta сотрудничает с партнерами в Беларуси более десяти лет.
Ранее А.Лукашенко заявлял, что в ответ на санкции балтийских стран Беларусь перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты.
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